Deux box à vélos avec contrôle d’accès pour les usagers du TEC à Gerpinnes et Acoz

Dans le cadre du Plan Inter-Communal de Mobilité approuvé par le conseil communal ce 28 septembre, deux pôles d’intermodalité ont été définis: le centre de Gerpinnes et le village d’Acoz. Dans le but d’encourager les usagers qui utilisent à la fois le vélo et les transports en commun pour se rendre au travail ou à l’école, la commune de Gerpinnes a bénéficié d’une aide financière du TEC pour le placement d’équipements de stationnement vélos à proximité de certains arrêts de bus.