De nouvveaux jeunes conseillers communaux ont prêté serment à Beaumont

Ce cérémonial annuel était présidé par l’échevin de l’enseignement Firmin Ndongo Alo’o, dans les locaux de l’hôtel de ville, suite aux diverses élections qui ont eu lieu dans chacune des écoles de l’entité et ce dans les classes de 5e et 6e primaires. Ces nouveaux conseillers succèdent à celles et ceux qui ont quitté l’enseignement primaire en juillet dernier. Et les projets ne manquent pas, comme l’a confirmé l’échevin de l’enseignement, se félicitant de l’intérêt que marquent ces jeunes conseillers à l’égard des aînés des différents villages. Tout cela sans oublier les problèmes de mobilité ou encore d’environnement auxquels ils sont tous très attachés.

À partir de ce mois d’octobre, le conseil communal des enfants, guidé par Lucie Letoret, animatrice du PCS, se compose de: Saïa Palmeri (Strée), Hugo Meziani-Lanthier (Saint-Servais), Lara Delrio (Saint-Servais), Khalysta Libert (Solre-Saint-Géry), Hugo Ruykens (Solre-Saint-Géry), Ninon Beugnies (Barbençon), Inès Mathieu (Barbençon), Thimotée Couillard (Renlies), Ganaëlle Docquiez (Strée), Lya Goosse (Beaumont), Julie Denayer (Beaumont) et Emma Tosti (Thirimont) ; ces conseillers de 6e sont rejoints par les nouveaux élus de 5e: Elya Huberty (Saint-Servais), Donna Desbessel (Solre-Saint-Géry), Zélie Van Nederwelde (Barbençon), Elian Borremans (Thirimont), Marc Lagrace (Beaumont), Hanaé Hoyas (Strée) et Noé Maes (Thirimont).