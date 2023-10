Alfie, le Golden retriever qui soutient le bien-être à l’école technique de Rance

Un chien dressé pour l’accompagnement social

Alfie faisait partie d’une nichée dont des chiots avaient été sélectionnés pour recevoir une éducation à l’accompagnement social. Lors d’une visite du chenil, Sarah Koulicher a eu le coup de foudre pour Alfie et a pu finalement l’acquérir, le chien n’ayant pas été retenu par une association. Lors des exercices de soins, on a remarqué qu’Alfie avait la capacité d’aller à la rencontre d’élèves en difficultés scolaires ou affectives. D’où l’idée de le solliciter lors de rencontres plus personnelles avec ces élèves. La présence du chien venait apporter un apaisement dans la discussion et une facilité dans le dialogue qui ont mené à la création d’une cellule spécifique baptisée "BEE" pour "Bien-Être pour les Élèves" Selon Mme Koulicher, cette cellule a fait baisser le taux d’absentéisme qui est passé de 30 à 10-12%. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, Alfie est présent dans l’école tous les jeudis.

Devant ce succès, une demande de pérennisation de ce genre de cellule a été sollicitée par des membres du corps professoral.