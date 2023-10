La balle pelote: jeu, sport ou folklore ? Un peu de tout à Cerfontaine

Jeu de balle

Mais d’où vient ce jeu de balle ? Pour répondre à cette question et à bien d’autres, les organisateurs senzeillois du grand week-end "balle pelote" tenu ce week-end et la Commune de Cerfontaine ont fait appel à la Province de Namur, qui a fourni documents, panneaux et objets divers et à Laurent Bonniver et Benoît Goffin, deux spécialistes du sport ballant. Ce dernier a retracé l’historique du "d’jeu d’balle" lors d’une intéressante conférence.

D’où vient-il ? On parle des jeux de ballon, on invoque le jeu de paume. Des jeux sous formes diverses qui dès la fin du 19e siècle amorcent un tournant pour prendre une direction plus sportive. Au point de devenir à une époque la première discipline sportive pro ou semi-pro du pays. Il n’est pas étonnant dès lors de voir, pour certaines luttes de prestige, jusqu’à 5 000 personnes autour des ballodromes. Des ballodromes souvent tracés à même la route et, s’il faut interrompre la partie afin de faire passer un véhicule, cela ne perturbe en rien joueurs et spectateurs.

Un jeu devenu sport

Comme le précise le service culturel de la province de Namur, si l’on s’en tient à une définition classique selon laquelle le jeu n’a d’autre but que le plaisir qu’elle procure, il s’agit bien d’un jeu.

D’ailleurs, fin du 19 siècle, le jeu de balle se pratique selon des modalités variables d’un contexte régional ou local à l’autre.

Mais dès 1902, la balle pelote se dote d’une fédération: le jeu devient sport. Jeu, sport et même pour certains, c’est du folklore.

Folklore dans le plus noble sens du terme, la balle pelote pouvant plus exactement se classer dans la catégorie des traditions populaires. On parlerait aujourd’hui de patrimoine immatériel.

Il n’empêche que lorsqu’on se retrouve, comme ce dimanche après-midi, au bord d’un ballodrome, force est de constater que jeu, sport et folklore s’harmonisent à merveille: jeu puisque enjeu, sport au vu des performances, et folklore géré par les joueurs et les spectateurs réunis. Mais qu’importe la définition la plus appropriée, il est certain qu’il s’agit de quelque chose à préserver et heureusement qu’ils existent encore des dévoués comitards qui se battent pour que la balle pelote puisse reprendre du poil de la bête ou tout au moins poursuivre sa belle route.

"Bi djoué àl' balle, maïeur… !"

La balle pelote, un sport à coup sûr, mais aussi un volet culturel important de la région que Cerfontaine ne veut pas voir disparaître.

Silenrieux et Senzeille ont animé cette première balle du Maïeur ©ÉdA

L’histoire de ce week-end "balle pelote" a commencé début de cette année quand le conseiller Julien Meyer contacte le député-bourgmestre Christophe Bombled pour lui parler de balle pelote et plus précisément de son souhait d’organiser quelque chose sur le thème de ce sport encore pratiqué dans l’entité. Le conseiller prend alors contact avec la province de Namur qui lui répond favorablement en envisageant une exposition avec panneaux didactiques, photos et autres objets ayant un rapport direct avec la balle pelote. L’idée est de redonner à cette discipline sportive un peu de son lustre d’antan ; elle se concrétise en mai avec un stage organisé par le club de Senzeille, les encadrants faisant découvrir leur sport favori aux jeunes gamins comme aux filles.

Souvenirs

Et ce week-end à Senzeille, la balle pelote est redevenue la "petite reine blanche", ce sport qui, dans nos régions, a connu ses heures de gloire. Tout commence samedi où, dans un premier temps, une intéressante exposition a rappelé tant de bons souvenirs à plus d’un. Une exposition rehaussée de la présence de Phlippe Bultot, président du Conseil Provincial ainsi que de celle du député-bourgmestre Christophe Bombled. Et ils sont très nombreux à se retrouver dans la salle communale locale pour y redécouvrir surtout de bons, et parfois lointains, souvenirs. Des souvenirs remis sur le tapis avec la conférence de Benoît Goffin, licencié en histoire et auteur de plusieurs ouvrages sur la balle pelote, qui est venu expliquer en long et en large toute l’histoire de ce sport à part entière, de ses origines à malheureusement son léger déclin. De belles pages de l’histoire locale et régionale que Claude Salmon se fera un plaisir de feuilleter encore cette semaine pour faire découvrir aux enfants des écoles de l’entité ce divertissement pratiqué par leurs parents, grands-parents.

Une première joute sous le patronage du mayeur

Et puis ce dimanche, il était évident qu’on se devait de passer à la pratique avec la première balle du mayeur, une lutte entre les formations toujours en activité de Senzeille et de Silenrieux. Lutte précédée d’une autre joute réservée cette fois aux jeunes pelotaris dont la plupart ont participé au stage du mois de mai.

La météo accordant ses violons avec les organisateurs, ils ont été nombreux à rejoindre la Place Verte de Senzeille ce dimanche après-midi pour assister aux deux luttes annoncées, et surtout au rendez-vous proposé par le Premier cerfontainois, la toute première balle du maïeur. Une belle vitrine pour la balle pelote, pour Senzeille et le grand Cerfontaine: "bi djoué àl' balle, maïeur…"