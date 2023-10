EDPR veut embarquer les riverains dans son projet éolien de Leugnies

Lors de cette réunion, EDPR et Ecco Nova présenteront les possibilités pour les citoyens de Beaumont et Sivry-Rance de répondre à l’offre de prêt pour 3 ans proposée. À Leugnies, les habitants mobilisés depuis la réunion de 2022 restent particulièrement attentifs. "Le mât est déjà installé depuis une semaine, malgré le refus de la Commune (il a néanmoins obtenu un permis pour cela le 18 juillet dernier, NDLR)", nous informe un membre du Comité créé dans le village. L’objectif de cette offre est juste d’impliquer le citoyen pour inscrire dans l’étude d’incidences que le projet emporte l’adhésion des riverains", objecte-t-il. Plus largement, les riverains craignent l’envahissement avec 7 nouvelles éoliennes qui viendraient s’ajouter à celles déjà installées sur les crêtes de Grandrieu et Barbençon," sans compter les deux projets de Renlies toujours en examen au Conseil d’État. On pourrait ainsi avoir une ligne discontinue entre Grandrieu et Barbençon ". Cet argument d’" alibi citoyen" et bien d’autres comme celui du risque financier de ce prêt participatif, les Beaumontois devraient les exprimer ce jeudi à Leugnies, espérant freiner si pas stopper l’appétit des promoteurs éoliens.