Philippeville: un nouvel espace multisport près de la piscine

À côté du terrain synthétique, d’autres infrastructures sportives ont récemment été mises en place sous la forme d’un espace multisport. Sur une surface de 37 m x 36 m, les sportifs (jeunes ou vieux) trouvent ainsi un terrain de paddel, une agora où l’on pourra s’adonner à plusieurs disciplines, un terrain de basket et un terrain de tennis. Le site sera aussi équipé de tables de tennis de table extérieures, de teqball (un jeu combinant le rythme rapide du tennis de table avec l’habileté du football). Quant au parcours de vélo tout-terrain, il sera déménagé entre les deux terrains de football. "Cet ensemble constituera une sorte de hall omnisports à l’air libre ouvert à toutes les générations", insiste le 1er échevin Tito Joselito-Tito Bailen-Cobo. Cet espace sera, entre autres, accessible aux écoles de Philippeville." À côté de la piscine, un parking d’une petite cinquantaine de places de parking permettra de désengorger la rue du Moulin de ses voitures en stationnement lors des rencontres sportives, notamment au club de tennis de table. Autre aménagement: en novembre, des haies et des arbres seront plantés tout autour de cet espace pour atténuer le bruit et les nuisances visuelles pour les riverains.