Librairie d'En Haut à Beumont: on n'ira plus chez Manu, mais chez Céline

"Chez Manu"

C’est en 1992 que Manu Vertez, Strétois d’origine, a connaissance d’une librairie à remettre à Beaumont. Il ne lui faut guère de temps pour se décider et dès le mois de mai, la Librairie d’En haut ouvre à nouveau ses portes pour le plus grand bonheur des Beaumontois. Bien vite, les lecteurs des journaux quotidiens comme des diverses revues se précipitent vers la nouvelle librairie tout comme les amateurs de lotto et autres jeux de hasard sans oublier les étudiants désireux de s’assurer quelques photocopies.

Le succès est tel que bientôt c’est n’est plus à la Librairie d’en Haut qu’on se rend mais tout simplement "Chez Manu". Un succès qui incite Manu à étendre son commerce. Dès 2001, des travaux d’agrandissements sont entrepris pour pouvoir offrir à la clientèle une gamme de produits plus large encore. Entre-temps, Manu et son épouse ont repris le commerce floral "Styl Design" jouxtant la librairie.

Bien que toujours tenant la forme, le libraire commence à sentir le poids des années. Mais c’est surtout la lourdeur de plus en plus intense de l’administratif qui l’amène à réfléchir à une éventuelle prochaine retraite, du moins en ce qui concerne la librairie.

"Chez Céline"

Là aussi, les choses ne vont guère traîner car une fois l’annonce du commerce à remettre annoncée, les candidats se pressent au portillon jusqu’au jour où Manu trouve la perle rare, une Thudinienne tout aussi dynamique que lui qui souhaite prendre le relais. Céline Plue sera donc la nouvelle libraire beaumontoise, Manu se contentant de seconder son épouse dans son propre commerce.

Finalement, peu de chose change puisque le personnel reste en place et surtout les offres de la Librairie d’en Haut seront toujours bien d’actualité. Dorénavant, de 7h à 18 h 30, la librairie sera ouverte du lundi au vendredi et ce sans interruption et le samedi de 7h à 17 h. Il suffira de pousser la porte de Céline plutôt que celle de Manu pour vous informer grâce à votre quotidien.