Chimay: les amoureux des timbres préparent l'expo 2024

Chaque 4e dimanche de septembre, le Cercle philatélique des Fagnes, dont les objectifs sont notamment de mettre en valeur le patrimoine culturel au sens le plus large de Chimay, se réunit dans le réfectoire de l’athénée royal afin de permettre à son président, Guy Baudot, de dresser le bilan de l’année écoulée. Lors de sa prise de parole, il a notamment évoqué le succès rencontré par la vente du timbre dédié à l’abeille noire de Chimay lors de la dernière exposition organisée en mars dernier. À cette occasion, les membres mettent en avant un monument, une association ou un site emblématiques de l’entité chimacienne. Pour la prochaine exposition qui se déroulera le samedi 2 mars 2024, Guy Baudot a souhaité en dire un minimum et en réserver la primeur aux 34 membres abonnés à la revue du Cercle. Il a aussi félicité plusieurs membres du Cercle qui se sont particulièrement distingués lors d’expositions régionales et nationales. André Bernard, Paul Renversez et Henri Aronis y ont remporté des médailles d’argent ou d’or.