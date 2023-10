24 jubilaires en or, en diamant et en brillant à Ham-sur-Heure-Nalinnes

Dans son discours, l’échevine a mis à l’honneur cette magnifique traversée effectuée ensemble par les couples. "Un voyage à travers la vie, un défi au temps et aux épreuves de chaque jour depuis cette merveilleuse date qui a uni vos destins. Vous êtes un modèle pour nous tous et vous incarnez un engagement inouï de plus en plus rare qui sonne comme une symphonie triomphante à l’amour", insiste Luigina Ogiers-Boi.

Comme il est de tradition, chaque couple a reçu une présentation personnalisée. "J’y mets un point d’honneur en me renseignant au préalable", confie l’échevine de l’État-Civil. Aussi constants que le cycle du soleil et aussi soudés que peuvent l’être l’acier et la pierre, chaque couple jubilaire a traversé les âges et les époques pour rester unis malgré les difficultés de la vie.

Ils ont été mis à l’honneur:

pour leurs noces de Brillant (65 ans de mariage): Émile Lepage et Claudine Brachotte, Alexandre Tavel et Monique Hustin, Émile Holoffe et Christiane Lefèvre, Alfred Jandrain et Nicole Bastin ; pour leurs noces de Diamant (60 ans de mariage): Henri Colonval et Alfreda Acton, Franz Boone et Arlette Loosveld, André Francx et Andrée Chalon, Joseph Barbier et Marie-Thérèse Colin, Charles Toussaint et Yvonne Mallet, Jean-Claude Daubresse et Claudine Charlier ; pour leurs noces d’Or (50 ans de mariage): Daniel Tambour et Françoise Delmotte, Guy Grawet et Nadine Van Caenegem, Roger Lapôtre et Liliane Gosset, Christian Robie et Mireille Heuchamps, Roger Bultot et Mauricette Schtickzell, Pol Miserque et Ghislaine Golard, Michel Delculee et Suzanne Flament, Jean-Claude Valentin et Nicole Deilhes, André Chatel et Lucette Feron, Jean Huisman et Thérèse Lardin, Pierre Bogaert et Myriam Peters, Philippe Marchant et Marie-Françoise Lemmens, Antonio D’Avella et Carmela Fragapane, Claude Bouckaert et France Wayet.