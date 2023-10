Thuin: et maintenant, que faire avec l'église de la Ville haute?

La désaffectation de l’église Notre Dame du Mont Carmel à la Ville haute, et l’absorption de sa fabrique d’église par celle de l’église Notre Dame d’El Vaux a été approuvée par le ministère de pouvoirs locaux et communiquée lors de la dernière séance du conseil communal. La question est posée par Xavier Losseau (IC) de savoir qu’en faire, et avec quels moyens. "Ah ça ! Si quelqu’un a une idée géniale et les sous qui vont avec, on est preneur" s’exclame la bourgmestre. "Plus sérieusement, il faut se rappeler le temps qu’a pris le dossier de la Chapelle des sœurs grises, qui a abouti plus de dix ans après".