Walcourt: le dernier concert du chef Pierre-Noël Latour

"J’ai succédé à mon grand-père Richard en 1997 et j’ai conduit la société jusqu’en 2017 où j’ai passé à la baguette à Raphaël Ver Hoeye qui nous a malheureusement quittés début 2022. C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté de reprendre, temporairement, la baguette de direction. Je dirigerai une dernière fois la société lors de la messe de Sainte-Cécile du samedi 18 novembre. Le comité sera ensuite chargé de me trouver un successeur", nous a-t-il confié tout en précisant qu’il resterait dans les rangs de la société au pupitre des bugles. Le concert de ce samedi, organisé à la salle communale d’Yves-Gomezée, constituait donc son dernier véritable concert en tant que chef de musique.

Deux invitées

Dans le cadre de ce festival musical d’automne, deux sociétés étaient invitées à se produire. Il s’agissait de la Philharmonie binchoise "En Avant" et de la Fanfare royale "La Coecilia" de Baileux. Elles étaient respectivement dirigées par Étienne Dumonceau et Jean-Pierre Huchon. Cet après-midi musical s’est achevé par la prestation de Société royale "L’Union" d’Yves-Gomezée qui se produira encore trois fois cette année: la première fois le samedi 28 octobre à l’occasion de la fête d’Halloween organisée par le comité de la Jeunesse yvetoise, une seconde fois le samedi 11 novembre à l’occasion de la commémoration de l’Armistice 1914-1918 et une dernière fois le samedi suivant, 18 novembre, à l’occasion de la fête de sainte Cécile, patronne des musiciens.