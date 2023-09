Sivry-Rance : Palone Bultari est revenu à Montbliart, berceau de l'Académie de la pensée Bul

Pour marquer les 70 ans de l’Académie de Montbliart, le buste représentant Palone Bultari est venu de La Louvière en 2 CV, à l’instar de ses créateurs dans les années 1953-1957. André Balthazar et Pol Bury ont mélangé les lettres de leurs noms et prénoms pour signer les "écrits à quatre mains" composés à la lueur de bougies dans la petite maisonnette louée à Montbliart. Devenue l’ Académie de Montbliart, la petite fermette va "devenir le lieu de leurs rencontres poétiques et festives" pour ces "héritiers du mouvement surréaliste" et sera le "berceau de la pensée Bul, des Éditions de Montbliart ainsi que du Daily-Bul." Comme le signale Willy Parfondry lors du retour de Palone Butari: "Plus de 700 poètes et artistes sont au catalogue du Daily-Bul: Pierre Alechinsky, Roland Breucker, Achille Chavée, Paul Colinet, Christian Dotremont, Jean-Michel Folon, Roland Topor et plus près de nous, Philippe Geluck ou David Greuse alias Freddy Tougaux. Montbliart, son Académie et le Daily-Bul avec son escargot emblématique ont donc été à la source d’un mouvement de réputation artistique internationale."