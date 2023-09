Couvin: deux artistes d’exception en concert dans l’église de Regniowez

La voix expressive et nuancée de Guillaume a merveilleusement profité de l’acoustique généreuse de l’église et d’une parfaite symbiose avec l’orgue sous les doigts de Benoît Lebeau. Le salve Regina de Monteverdi, des extraits du stabat mater de Pergolèse et le choral célèbre de Schütz "Ich will den Herren loben allezeit" ont été fort appréciés, de même que Vivaldi et Haendel.