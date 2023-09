Unanimité, à Couvin, pour un aménagement du Bercet d’ici 2026, à 9,3 millions

Les bâtiments, acquis en 2020, doivent être entièrement rénovés, des sols aux plafonds. Ce mercredi soir, Thomas Evrard, du département du Développement territorial du Bureau Économique de la Province, a détaillé le cahier des charges aux élus. Les mandataires locaux l’ont approuvé, ce qui permettra de nommer une entreprise chargée de la conception et de la réalisation du projet.

Il faudra faire vite

Réunir ces deux postes permettra de gagner du temps car les délais sont devenus la principale source d’inquiétude, à Couvin, bien plus que le financement de ce projet estimé à 9 338 000 €. Pour obtenir le versement des 3 459 600 € de subventions régionales promises, la réception des travaux devra être réalisée au printemps 2026.

L’échéancier diffusé en conseil ne rassure guère: après une approbation du cahier des charges par le SPW cet automne et la publication de l’appel d’offres, l’attribution du marché est espérée en avril-mai 2024. Le temps de peaufiner le dossier et le permis pourrait être obtenu pour janvier 2025. Résultat: il ne restera que 13 ou 14 mois pour réaliser un chantier de dix millions d’euros !

Jean le Maire (Écolo) n’a pas caché son scepticisme: "Ça me fait peur, d’autant que la pénalité infligée à l’entreprise en cas de retard n’est que de 1000€ par jour. Faites le compte: si elle a un mois de retard, on perd 3 millions de subsides et l’entreprise n’a que 30 000 € de pénalités à nous verser. Sur un chantier à plusieurs millions, ce n’est pas grand-chose pour elle, mais Couvin, par contre, peut perdre beaucoup."

Thomas Evrard promet de consulter les services juridiques du BEP à ce sujet: "Le risque, si on augmente trop les pénalités, c’est que les entreprises remettent des offres plus élevées…"

Le projet fait néanmoins l’unanimité après la présentation du jour.

Une rénovation complète

De l’ensemble scolaire, la Commune ne gardera que les bâtiments de façade, côté rue du Bercet et sur le coin de la rue de l’Harmonie, ainsi que celui récemment rénové pour l’école de promotion sociale. Tout le reste sera à terme abattu, ce qui chagrine Laurence Plasman (Pep’s), qui demande au collège communal de sauver la verrière et sa structure métallique.

"Cela coûterait un million d’euros", lui répond-on.

"Peut-être les trouvera-t-on par la suite ?", tente-t-elle cependant.

Dans les bâtiments conservés, tout sera rafraîchi: isolation du toit et des murs par l’intérieur, châssis, ascenseur, plomberie,… Au rez-de-chaussée, on trouvera les services directs de la Commune: Population, Urbanisme, etc. L’étage abritera d’autres services moins fréquentés par le public et, sous les combles, une nouvelle salle du conseil sera aménagée.

"Que fera-t-on de l’hôtel de ville historique ?", s’inquiète Jean le Maire.

"C’est à voir. La salle des mariages sera conservée, celle du conseil pourra servir pour des réceptions", lui répond le bourgmestre Claudy Noiret (CVN).

Avec des options

Le BEP a prévu une série d’options sur le chantier. "Suivant les offres reçues, si elles sont inférieures à l’estimation de 9,338 millions, nous pourrions ajouter différents postes, au choix", explique Thomas Evrard. Suivant les moyens, le chantier pourrait compter:

– L’installation de panneaux photovoltaïques (52 000 €, avec subsides possibles).

– L’aménagement des abords.

– La création d’un réseau de chaleur au départ d’une chaudière à plaquettes, pour alimenter le centre administratif, l’école de promotion sociale et une crèche à construire le long de la ruelle du Bal: 100 000 €.

– L’installation de trois bornes électriques: 20 000 €.

– La démolition des bâtiments dans la cour (664 000 €).

– Une assurance décennale (38 000 euros).

Alexandre Fortemps (groupe Douniaux) s’étonne de cette dernière: "N’est-ce pas une priorité, cette garantie ?"

"Non, car la garantie décennale couvre surtout les questions de stabilité d’un bâtiment. Or, ici, on ne fait que rénover un bâtiment dont la stabilité ne pose pas de souci, c’est pour cela que nous l’avons mise en option", répond Thomas Evrard.

Pourquoi ne pas installer directement des panneaux solaires ? Parce que l’objectif écologique du projet est déjà largement atteint: de 2730 m2 de bureaux actuellement pour les services communaux réunis, on passera à 4180 m2, tout en réduisant les consommations d’énergie et les rejets de CO2 d’environ 80 à 90%.

Ce centre administratif de Couvin réunira l’administration communale, le CPAS et le PCS. L’office du tourisme restera à la rue de la Falaise, la laverie du CPAS à Champagnat et l’académie de musique demeurera à la route de Pesche.

Le dossier prévoit par ailleurs le déplacement de la chapelle de la rue de l’Harmonie, vers le cimetière. "Mais ce n’est sans doute pas la priorité dans ce chantier", a commenté Raymond Douniaux.

En fin de discussion, Véronique Cosse (Pep’s) a demandé au collège communal une présentation du projet final et des options choisies dès que l’entreprise aura été choisie.

Épinglons aussi la demande de Laurence Plasman, de s’assurer, dans les clauses sociales du cahier des charges, que les travailleurs, y compris des sous-traitants, soient tous en règle.