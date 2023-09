Treignes fait la fête à Toine Culot

Musique, brocante et jubilaires

Quand revient la fin septembre, le comité des fêtes local organise une grande fête en l’honneur du héros d’Arthur Masson: Toine Culot. Le vendredi, une grande soirée musicale rassemble dans le village de nombreux jeunes qui viennent de toute la région pour s’amuser un peu. Le samedi, c’est une grande brocante dans toute la rue principale et le dimanche, un office est célébré dans l’église locale pour les jubilaires. Cette année, il s’agissait du couple Dujardin-Metens qui célébrait 60 années de mariage. Après l’office, tous les participants à la célébration ont rejoint le chapiteau pour la remise du cadeau et le vin d’honneur. On le devine, de nombreux Treignois étaient évidemment de la partie puisque cet agréable vin d’honneur était suivi d’un repas convivial pour tous ceux qui le souhaitaient.

L’après-midi, c’est la fanfare de Vierves qui a rejoint le centre du village. Jusque bien tard dans la soirée, les musiciens y ont mis une bonne ambiance musicale.