Les PV pleuvent pour mauvais stationnement dans la Grand-rue à Thuin

Les nouvelles règles de stationnement dans la Grand-rue ne semblent pas encore être entrées dans les habitudes des habitants… Après une période d’avertissement, la police y a déjà dressé 25 PV, rappelle la bourgmestre lors du dernier conseil communal de Thuin. Autre endroit, même problème: à la rue des Renards à Gozée comme ailleurs, se garer sur un trottoir est interdit, ce que ne semblent pas comprendre les riverains. Là aussi, les PV ont tenté de les rappeler à l’ordre, sans grand succès… Pour tenter de trouver une solution plus acceptable par tous, une mesure de stationnement en alternance, de part et d’autre de la rue, est prise pour six mois. "On évaluera si cela peut arranger une majorité, et on avisera après " informe Marie-Eve Van Laethem lors du même conseil.