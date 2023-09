Ivresse au volant à Ham-sur-Heure-Nalinnes: il s'en sort bien.

Le quadragénaire avait consommé 2,49 grammes d’alcool, avait provoqué un accident et avait déjà quatre condamnations à son casier judiciaire, dont deux spécifiques pour ivresse au volant. Les faits se sont déroulés à Ham-sur-Heure, le 17 juillet 2020. L’intéressé avait perdu le contrôle de son véhicule et avait percuté un poteau d’éclairage. Il était en pleine forêt.

Appréhendé par la police à bref délai, le chauffard a soutenu diverses versions. D’abord, il a prétendu que, sous le choc, il est allé voir un ami qui vit tout près du lieu de l’accident. Et, selon lui, c’est là qu’il a bu, pour se remettre du choc, plusieurs verres de vin, avant que la police n’intervienne. Par ailleurs, il remettait en cause la fiabilité de l’éthylotest, alors que celui-ci avait été encore vérifié le jour même. Et l’un des agents verbalisateurs connaissait parfaitement l’utilisation de l’appareil. En outre, Pierre E. n’avait pas demandé de devoir complémentaire, telle une prise de sang.

Plus tard, au cours de la procédure, le quadragénaire prétendit qu’il avait dévié de sa route pour éviter d’écraser un renard. Le tribunal de police de Charleroi n’en avait rien cru et l’avait condamné à la peine d’amende de 2 500 € ferme.

Absolument convaincu de son innocence, Pierre E. avait immédiatement relevé appel. Et, surprise !, le tribunal correctionnel de Charleroi, en degré d’appel, n’avait retenu que la première prévention, soit l’ivresse au volant. Le manque de contrôle de sa voiture a été écarté au bénéfice du doute, l’affaire du renard étant considérée comme plausible. Mais la peine est restée la même pour cette seule prévention d’ivresse au volant.

Persuadé jusqu’au bout de son bon droit, il a saisi la Cour de cassation, via son avocat, Me Ricardo Bruno, du barreau de Charleroi. Lequel a plaidé que le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi avait déclaré la prévention d’ivresse au volant, sans développer la base légale à partir de laquelle, il avait tranché. Son argument n’a pas été accueilli et la peine est désormais définitive.