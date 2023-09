Doische va vendre des pâtures pour acheter une ancienne école

La commune de Doische a décidé, lors de son dernier conseil communal, de mettre en vente un certain nombre de terrains en zone agricole, pour un total de plus de 25 hectares et un montant minimum estimé à 463 000 €. Une vente d’une certaine ampleur pour une petite commune telle que Doische. Dans l’opposition, Raphaël Stringardi et Anne-Sophie Bentz interrogent le bourgmestre sur les motivations de cette opération. "L’intérêt pour la commune, dit Pascal Jacquiez (MR) , c’est de pouvoir financer l’achat de la future maison médicale. On n’appauvrit pas notre patrimoine en vendant du terrain pour acheter du bâtiment." Et le bourgmestre en appelle à l’intérêt général pour motiver cette restructuration des biens communaux: "Nous vendons du terrain agricole qui rapporte une centaine d’euros par hectare et par an, pour investir dans une maison médicale va servir à tous les citoyens de 0 à 100 ans." Les élus de la majorité précisent également que ces terrains ne sont, pour la plupart, pas occupés par des fermiers de la commune.