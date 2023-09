Un pool d’instits partagé entre les communes de Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Walcourt et Montigny-le-Tilleul

Le conseil communal a approuvé mardi dernier la convention de partenariat liant Thuin à Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Montigny-le-Tilluel, pour la création d’un pool de remplacement d’enseignants du fondamental durant l’année 2023-2024. " Cette disposition de partage d’un remplaçant entre plusieurs communes existe depuis 2022 , explique l’échevine Karine Cosyns. Pour Thuin, nous disposons de 6 périodes hors un horaire complet, c’est 24 périodes. Difficile, seul, de trouver un instit prêt à venir pour 6 h. Mais on peut partager un temps plein entre plusieurs communes, c’est ce principe de pool. Le P.O. de Walcourt en sera le porteur cette année, c’est-à-dire qu’il gère l’administratif. Et les périodes ont été réparties entre les 4 entités: Montigny-le-Tilleul du 6 novembre au 22 décembre, Walcourt du 8 janvier au 23 février, Thuin du 11 mars au 26 avril, et Ham-sur-Heure-Nalinnes du 13 mai au 5 juillet. Si aucun remplacement n’est à effectuer, l’enseignant engagé fera de la différenciation ". Un seul problème subsiste, " on n’a pas encore trouvé de candidat. C’est vrai que ce n’est pas un job facile, l’enseignant étant amené à jongler entre différentes classes et sites " conclut l’échevine.