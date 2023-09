Chimay: le harcèlement au cœur des Ateliers d’Automne des acteurs de la jeunesse

Focus sur le harcèlement scolaire

Parmi ceux-ci, l’un d’entre eux a retenu particulièrement l’attention des acteurs de la jeunesse, celui du harcèlement scolaire. La question du harcèlement, de plus en plus présente dans notre société et dans les médias, est problématique dès que l’on approche une situation de tensions entre enfants ou adolescents. Mais comment différencier le harcèlement de disputes ordinaires ou de conflits plus installés ?

Dans cet atelier, la formatrice du CRIH (Centre de Référence et d’Intervention Harcèlement) a clarifié ces différents termes et grâce à l’outil RAIN (Répétition, Asymétrie, Intentionnalité et Nuisance), les directions et enseignantes présentes ont appris à le maîtriser, et ainsi, à rationaliser le diagnostic de situations de harcèlement présumé: "J’étais venue pour obtenir des pistes de réponses aux questions que je me pose quotidiennement dans mon cadre professionnel, explique la responsable pédagogique du Chemin Vert. Grâce à cette formation, même si elle est accélérée, cela m’a donné des pistes qui m’aideront à poser un diagnostic plus précis d’adolescents harcelés et à trouver des solutions dans l’espoir d’arrêter le harcèlement, avec la bonne volonté de tous les intervenants, qu’ils soient harceleurs, harcelés mais aussi des parents ou responsables de ces ados."

Même écho auprès de la directrice-adjointe du collège Saint-Joseph, qui se servira des informations reçues lors de cet atelier: "Nous avons déjà créé une cellule Cyber Harcèlement avec le support d’une application. Car, même si ce sont des actes posés généralement en dehors du cadre scolaire, il est difficile d’en faire abstraction parce qu’aussi bien les adolescents harceleurs que les harcelés vivent une situation de mal-être. C’est ce dont aussi nous devons nous préoccuper en tant qu’enseignants. De manière plus globale, au sein de l’école, nous allons travailler en collaboration durant 4 années avec le CRIH pour installer une cellule Bien-être."

Au terme d’une matinée unanimement reconnue comme très enrichissante et fructueuse par les tous les participants, c’est autour d’une bonne table que les échanges et partages se sont poursuivis.