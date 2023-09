Chimay: du marquage luminescent sur un tronçon entre Bourlers et Baileux

Selon le site du fabriquant, cette peinture "capte et stocke la lumière en journée et s’éclaire la nuit pendant 10 heures pour la sécurité" sur les routes, zones cyclistes ou piétonnes. Elle exploite le phénomène naturel de photoluminescence, un processus physique permettant à la peinture de se recharger indéfiniment à la lumière du jour ou à l’éclairage artificiel. Le marquage luminescent n’éclaire pas, bien entendu, la route comme un éclairage public, mais il sert de guide visuel aux usagers lors des déplacements nocturnes.

Sur 200 m de voirie

LuminoKrom assure que sa signalétique est 50 fois moins cher que l’éclairage public. Déployé depuis 2018, ce marquage routier était opérationnel sur 80 sites en France à la fin 2021. La société précise encore que l’application au sol de son produit est aussi simple et rapide qu’un marquage routier classique.

"Nous avons entendu parler de cette peinture photoluminescente et, après avoir contacté cette firme française, nous avons décidé de la tester sur environ 200 m de voiries communales où plusieurs automobilistes sont sortis de la route entre Bourlers et Baileux, explique le bourgmestre Denis Danvoye. C’est assez innovant comme système. Nous en avons parlé aux responsables de la zone de police Botha qui se sont montrés enthousiastes. Si ce premier test est concluant, nous pourrions étendre l’utilisation de cette peinture en d’autres endroits sensibles, comme des passages pour piétons par exemple."

Déjà testé sur le RAVeL à Namur

Sur le terrain, jeudi matin, ce produit n’a en réalité pas remplacé le marquage en place: il a été apposé au-dessus des bandes blanches existantes. Déjà utilisée dans d’autres pays, cette signalétique photoluminescente serait en cours d’homologation chez nous. Après un premier marquage réalisé sur une petite portion du RAVeL 142 qui relie Namur à Jodoigne. le Service Public de Wallonie a apposé, voici quelques mois, ce produit innovant sur une voie du RAVeL de la ville de Beez pour sécuriser les trajets des cyclistes.

"Ce marquage est en effet utilisé sur plusieurs RAVeL, confirme Gauthier Michaux, ingénieur au SPW Mobilité-Infrastructure. Pour l’heure, cette peinture n’est pas conforme au code de la route et n’est pas homologué parce que le marquage doit être blanc sur les routes régionales. Or, il est pour l’instant encore verdâtre. J’ajoute que ce produit est seulement pertinent sur des voiries où circulent des piétons ou des cyclistes dépourvus d’éclairage. Pour des voitures équipées de phares, c’est nettement moins intéressant. Mais rien n’empêche une commune comme Chimay de l’utiliser pour sécuriser l’un ou l’autre endroit. Il s’agit d’une route communale et elle y fait ce qu’elle veut. Du côté du SPW, nous continuerons à utiliser ce procédé sur des RAVeL."

Le bourgmestre confirme : "À ma connaissance, sur un tronçon routier, ce serait la première fois que ce système serait utilisé. Un panneau indiquera aux conducteurs qu’il s’agit d’une zone-test. Nous verrons ce que cela va donner sur le terrain. Ce produit coûte un peu plus cher qu’un marquage normal, mais l’essentiel est de voir le résultat en termes de sécurité."

Dans les semaines et mois à venir, les conducteurs empruntant la voirie communale entre Bourlers et Baileux pourront aussi se rendre compte par eux-mêmes des performances de ce marquage photoluminescent.