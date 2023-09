Cerfontaine: derniers roulements de tambours, en l’honneur de saint Martin à Senzeille (photos)

Trois jours de festivités

Si déjà la journée de samedi permettait d’entendre le fifre et le tambour avec le passage des troupes dans différents quartiers du village, c’est surtout la journée dominicale qui allait rassembler un impressionnant nombre de militaires napoléoniens.

Sapeurs, grenadiers, zouaves et autres pelotons, les uniformes étaient particulièrement mis en valeur grâce à un soleil retrouvé après les "draches" des jours précédents.

Les visiteurs et amis du village ont pu assister au cérémonial habituel avec la prise des drapeaux, la messe militaire, la procession, des coutumes auxquelles il n’est pas question de déroger et qui prennent fin avec le bataillon carré.

Du bonheur se lisait sur tous les visages, ceux des soldats et des officiers mais aussi ceux des spectateurs trop heureux de voir le père, le fils, la fille ou le voisin rendre les honneurs à saint Martin en s’imposant le pas de la dernière marche de l’entité de Cerfontaine. Une longue journée que plus d’un a prolongée avant une courte nuit réparatrice. Car le lendemain, pour beaucoup c’était à nouveau "rantanplan" pour traverser le village et aller rendre hommage à diverses personnalités et quelques officiers, avant la retraite aux flambeaux dès que le soleil eut pris l’initiative de se cacher derrière les gros nuages. La Saint-Martin et en même temps les 6 marches cerfontainoises ont vécu. Reste donc à attendre la prochaine Trinité pour voir certains Cerfontainois rendosser l’uniforme.