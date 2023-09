Une première fête des voisins réussie à Froidchapelle

Une initiative que la pandémie de covid a empêché de se réaliser dans un premier temps.

Mais finalement, les habitants de ces rues n’ont rien perdu à attendre et patienter, puisque ce samedi, tout cela devenait enfin réalité.

Des Troussards persévérants

Grâce à l’ASBL "les Troussarts" dont se sont occupés particulièrement Benoît, Perrine, François, Noémie, Stéphanie, Marie-Claude, Vincent, Olivier ou encore Thibaut, ce sont 80 personnes qui se sont retrouvées aux abords de la rue de Martinsart pour faire la fête.

Une fête agrémentée de la présence d’un soleil généreux sans être excessif et où des voisins de tous les âges ont eu le plaisir de se retrouver et même parfois de se découvrir.

Une balade et un repas convivial

Une belle organisation qui débutait par une balade matinale de 6 ou 7 km avec bien entendu un important ravito avant de se retrouver autour du chapiteau et du château gonflable installés pour la circonstance.

Le temps d’un apéro plus ou moins prolongé et ce sont les cochonnailles qui rassasiaient tous les participants. La journée se poursuivait alors de ludique façon, chacun pouvant en fin de compte retrouver son logis, fatigué mais heureux d’une première rencontre des plus réussies.

Nul doute que l’an prochain, "" les Troussarts" remettront le couvert que tout le monde réclame déjà.