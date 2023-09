Sivry-Rance: les Repas du cœur ont 15 ans

Une structure indépendante

Les responsables veulent une "structure indépendante sans aucune attache communale ni politique." Tous seront bénévoles pour proposer une fois par semaine un repas à tous mais principalement aux plus démunis et aux personnes seules. Il est prévu un ramassage des participants et que ce repas soit un lieu de rencontre et de partage. La mise en pied de la structure se réalise début avril 2008 et le 20 mai, un premier repas est organisé à Sautin. C’est un succès et tous les mardis, une petite centaine de convives se réunissent pour un repas au prix modique de 2 euros. Les responsables sont contents: "Notre organisation répond à des attentes de la population de l’entité." L’ASBL signe des conventions et partenariats avec le CPAS de Sivry-Rance pour l’organisation de distributions de colis alimentaires ou pour proposer des cours de français et mathématiques principalement pour les demandeurs d’emploi, les personnes bénéficiant du revenu d’intégration ou les réfugiés accueillis dans l’entité de Sivry-Rance. Une autre convention concerne l’insertion de 2 personnes handicapées. La structure bénéfice depuis 2011 de l’octroi de points APE (Aides à la Promotion de l’Emploi) et 3 personnes sont engagées à mi-temps.

Depuis 2017, l’ASBL Les repas du cœur dispose de locaux dans l’ancien Castel des Roses de Rance et a reçu l’agrément de la Région wallonne en tant que Restaurant social en 2018. Actuellement, 120 repas sont proposés chaque semaine et des colis alimentaires distribués une fois par mois "par la bonne demi-douzaine de bénévoles." Et comme le signale Bernard Moriamé, président de l’ASBL: "Les Repas du cœur, c’est une véritable histoire pleine d’humanité"

En ce samedi de septembre 2023, plus de 150 convives ont participé au repas proposé pour ce quinzième anniversaire.