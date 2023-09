L’équilibre financier maintenu malgré la baisse de la dotation régionale

L’extraordinaire est marqué par une somme de petites dépenses en matière de travaux et voiries, et par deux amendements votés en collège la veille, 25 septembre. Il s’agit de travaux urgents à réaliser sur l’immeuble n° 3 du Quartier du Beffroi, sous peine de ne plus pouvoir l’occuper ; et par l’approbation d’une provision de 125 000 € pour exercer un droit de préemption sur l’immeuble situé au 4, rue Maurice des Ombiaux. Le cas échéant, cette provision sera prélevée sur le fonds de réserve extraordinaire, explique l’échevin. La bourgmestre, en réponse aux questions des conseillers IC Xavier Losseau et MR Philippe Lannoo, explique que ce bien hébergeant un établissement horeca est situé dans le périmètre de rénovation au sein duquel la Ville peut exercer ce droit de préemption en cas de vente et "donc de peser sur l’immobilier". "Nous pensons qu’il est important, pour l’animation de la ville haute, d’y maintenir l’activité horeca " ajoute Marie-Eve Van Laethem. "Notons aussi que le fonds de réserve a été constitué pour nous donner les capacités d’investir. Et c’est aussi possible grâce à la vente de Brutele et du Bois de la Ville de Thuin à Rance" (signé ce lundi 25 septembre, NDLR), ajoute-t-elle.

Auberge digitale et cantine durable

Les élus n’en ont pas fini avec les chiffres puisque le président du CPAS présente ensuite la synthèse des premières modifications budgétaires approuvées par expiration du délai légal. On en retient qu’elle permet de maintenir un budget à l’équilibre à 15,698 millions d’€. "Cela ne permet malheureusement pas de renforcer les équipes, hormis l’engagement d’un éducateur dans le cadre d’un projet subsidié par le Fonds Social Européen" précise Vincent Crampont. Quelques projets réjouissent pourtant. Il y a notamment l’auberge digitale qui permet à 82 seniors de se familiariser avec les outils numériques, désormais indispensables pour une série de tâches quotidiennes (banque, réseaux sociaux, e-commerce…). L’autre projet qui bénéficie de retours positifs, c’est le Green Deal Cantines durables, qui permet de fournir à la maison de repos thudinienne et en repas à domicile dans les entités de Thuin, Lobbes et Ham-sur-Heure-Nalinnes, des repas conçus avec des produits de saison venant du circuit court. "Pour confirmer les retours positifs, une enquête de satisfaction sera réalisée, mais là, on n’est en route que depuis le 1er septembre" explique le président du CPAS. Cette modification budgétaire de l’action sociale est aussi l’occasion de rappeler que des panneaux photovoltaïques vont être installés sur le Gai Séjour, ce qui allégera le budget énergétique, et que la demande de permis sera très prochainement déposée pour le bâtiment administratif qui doit remplacer les Porta-Kabin installé sur le parking de la maison de repos.

Un dernier motif de satisfaction est l’adaptation du statut pécuniaire du personnel soignant de la maison de repos. Cette valorisation est subsidiée à 100% par la Région, se réjouit Vincent Crampont.