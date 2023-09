Après les fortes pluies du vendredi, trois compagnies de médiévistes et de nombreux artisans ont pu dresser leur campement et leurs échoppes afin d’accueillir le public. Certains visiteurs n’ont d’ailleurs pas hésité à revêtir des tenues d’époque pour vivre le IXe siècle en immersion totale.

Les Namurois Jérôme et Sylvie participent à de nombreuses fêtes médiévales à travers la Wallonie. ©EdA

Un couple de Namurois, Sylvie et Jérôme sont des passionnés des fêtes médiévales. "Nous aimons nous déguiser et c’est l’occasion de découvrir l’abbaye d’une façon insolite. Nous avons déjà participé à des fêtes à Namur, Moha, Franchimont, Bouillon… Il règne ici une certaine ambiance et nous aimons ça" disent-ils.

©EdA

Sur le campement, nous retrouvons Alberic Hugvarssen, vice-président de l’ASBL Les Cerfs. "Nous nous efforçons de revivre comme les Scandinaves du Haut Moyen Âge. C’est l’époque des Vikings, des Carolingiens, des Musulmans, du monde chrétien et byzantin. Dans notre campement, on retrouve différents métiers comme le travail du verre ou du cuir, la ferronnerie. Nous organisons aussi des démonstrations de combats et donnons tous les renseignements utiles" explique-t-il.

Plus loin, sous une tente, d’autres membres parlent plutôt du mode de vie, des habitudes alimentaires ou encore présentent des instruments de musique de l’époque. "Nous sommes des passionnés qui nous produisons aux 4 coins de la Belgique et même à l’étranger le temps d’un week-end. Chacun sait ce qu’il a à faire. Notre siège social est basé dans le Brabant Wallon mais nos membres proviennent de partout" ajoute-t-il.

©EdA

Dans ce village de tentes, on retrouve deux autres associations, les Gamall Tré et Les Temps Oubliés. Tout au long du week-end, les animations sont donc variées: grimage, marché médiéval, fauconnerie, contes, démonstration d’archerie, campement viking regroupant 40 reconstituants, combats, restauration et boissons moyenâgeuses… Il y en a pour tous les goûts.

Lorra Étienne et Julien Herbiet sont les organisateurs et chevilles ouvrières de La Griffe de Djevelen. ©EdA

Les organisateurs de l’événement, Lorra Étienne et son compagnon, Julien Herbiet sont satisfaits de cette seconde édition: "Finalement, le soleil a repris ses droits et le public est au rendez-vous. Une trentaine d’artisans sont présents et ils ont le sourire et ça fait chaud au cœur"

©EdA

Une chose est sûre, ce ne sont pas les pluies diluviennes du vendredi qui auront refroidi les participants. "Si on vient en mode camping, ça n’ira pas mais si on veut vivre comme nos ancêtres, à la dure, le mauvais temps n’est pas un problème" ironise Alberic.