Environ 500 personnes ont ainsi défilé entre les Cavaliers et les Artilleurs. L’ambiance à Flavion est particulièrement conviviale comme en atteste la présence d’un public nombreux et local.

Ainsi, dès le vendredi soir, la fête débute au cœur du village par le concert de marche, sous le chapiteau près du kiosque. Depuis plus de 10 ans, il est assuré, ainsi que toute l’animation musicale de la marche d’ailleurs, par la fanfare du 2e Zouaves de Walcourt. Cette formation, fondée par Jacques Stichelbaut est reconnue par l’Association des Marches et elle est aujourd’hui dirigée par Carl Verhofstadt. Notons que ce concert a également permis d’apprécier les tambours, placés sous les ordres du tambour-major Jérémy Henrard. Cette année on notera aussi le changement de drapeau chez les Vétérans.

Du côté des Sapeurs Dragons, la cantinière Mathilde Collard a créé la surprise en invitant chez elle son peloton et ses amis pour offrir un verre. Cette jeune femme dynamique, qui marche à Flavion depuis 5 ans, a acheté sa maison cette année. Il lui reste toutefois quelques travaux à effectuer. Alors, pour pouvoir aller chercher les diverses bouteilles en toute sécurité, elle a dû placer un casque sur sa tête et user d’un pied biche pour ouvrir sa porte. Mais peu importe, l’essentiel, c’est de faire la fête ensemble. Et c’est bien ce qu’ont fait les marcheurs de Flavion cette année encore !