Retour à la technique ancestrale du torchis dans une grange de Rièzes

Le torchis

Technique ancestrale par excellence, le torchis s’avère assez simple à appliquer au terme d’une formation que les apprentis torchistes ont reçue en un week-end: "La grange date des années 1850 et était forcément en mauvais état. Comme les objectifs de notre ASBL sont de promouvoir les liens sociaux et des événements culturels comme les deux précédents festivals, nous avons lancé un chantier participatif sur les réseaux sociaux. Un chef de chantier est venu nous initier à la technique du torchis et, puisque nous avons de l’argile sous nos pieds, de l’eau et de la paille, c’est assez facile de tout mettre en œuvre. Nous ne cherchons pas une isolation thermique, il n’y a pas besoin d’y ajouter du chanvre. Les murs intérieurs de la grange seront laissés bruts. Mais à l’extérieur, nous les protégerons avec un bardage de bois de mélèze. Nous espérons avoir terminé le plus gros du chantier en janvier prochain, et pour l’occasion, nous organiserons probablement déjà un concert du"petit solstice"dans la grange qui fait plus de 80 m²", explique Jérôme Lecerf.

Une technique très ancienne

S’il est des techniques de construction anciennes, le torchis est bien de celles-là ! On peut considérer que le torchis est une technique utilisée depuis le Néolithique. Dès lors que l’Homme est devenu sédentaire, il a commencé à construire en torchis.

On le retrouve partout en Europe, dans toutes les régions où la terre est argileuse (et a donc besoin de fibres pour durcir sans se fissurer).

Les murs en torchis sont devenus pratiquement incontournables en Europe entre le XIVe et le XVIe siècle.

Indissociables de l’architecture paysanne, on les retrouve notamment dans les maisons à colombages, mais aussi sur tous types d’ouvrages plus simples (étables, etc.).

Comme toutes les techniques de construction anciennes, le torchis "disparaît" brutalement avec l’industrialisation du secteur du bâtiment.

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, on utilise avant tout le parpaing et le béton pour construire.

Naturellement, il subsiste encore de très nombreuses maisons anciennes conçues en torchis, car c’est un matériau particulièrement résistant s’il est correctement entretenu.

Par ailleurs, voilà quelques décennies que la construction en torchis revient sur le devant de la scène.

Et pour cause, c’est un matériau biosourcé par excellence, qui regorge de qualités, et qui répond très bien aux problématiques écologiques actuelles.

Contact: solstice.riezes@mailo.com