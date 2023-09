Florennes: l'enquête publique pour le parc des Ducs se termine

Le projet d’aménagement du parc des Ducs a été présenté lors du conseil communal en juillet dernier. L’idée générale est de relier le centre-ville, à partir du Passage oublié, à la piscine et à la maison de repos, par le biais d’une agréable promenade qui empruntera ce site de plus de 4 ha, dont 3 ha de bois. Depuis le Passage oublié, un escalier et une rampe donneront accès à un jardin onirique fleuri, puis à une aire de jeux en bois de 340 m2. Les promeneurs découvriront ensuite un espace de repos ou de pique-nique arboré. Après la "Grande Pelouse" où chacun pourra jouer ou rêvasser, le sentier prendra la forme d’une "Balade au fil de l’eau" le long du ruisseau qui sera rouvert en partie à l’air libre. Un peu plus loin, la "Place des amis" permettra aux amateurs de pétanque de lancer le cochonnet. Après avoir traversé le "Jardin du bienvenu", les promeneurs pourront rejoindre la maison de repos ou la piscine via une passerelle qui sera rénovée. Sur le côté, un parking pour accueillir 44 véhicules.

L’autre grande partie du projet concerne l’utilisation du bois au sud, désormais communal, entre autres avec la création d’une piste Vita de 700 m serpentant dans le massif forestier et un espace circulaire (le Rendez-vous en forêt) équipé de gradins pour accueillir une cinquantaine de personnes pour des spectacles. Au centre du bois, le magnifique séquoia sera préservé et mis en valeur.