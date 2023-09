Chimay: un site pédagogique dédié à la biodiversité à Bourlers

Guy Jordan met en effet à la disposition des écoles une parcelle agricole de 92 ares dont un étang de 30 ares et une mare de 2 ares dans laquelle se développe un biotope accueillant de nombreuses espèces végétales et animales. La mare est une zone humide à part entière qui abrite de nombreuses espèces faunistiques et floristiques caractéristiques des zones humides comme les grenouilles, les oiseaux, et de nombreux insectes. Autour de ces points d’eau, un verger, une zone boisée et un potager complètent cet ensemble harmonieux pour la flore et la faune locale: "Je me fais un plaisir d’expliquer aux enfants la vie des animaux qui vivent dans la mare tels que les crustacés, insectes, mollusques et les vers. Par ailleurs, certains amphibiens et les oiseaux profitent aussi de ce havre de paix pour s’y reproduire ou pour y chasser", explique ce passionné de la nature.

Que ce soit pour une simple visite, un projet de classe ou d’école, ou encore pour connaître des conséquences de l’altération de la biodiversité, le guide propriétaire de ce site enchanteur répondra à toutes les questions des enseignants et écoliers désireux de s’intéresser à la biodiversité locale.

Contact: Guy Jordan, rue des Usines 24 à Bourlers. 0471/31 43 47