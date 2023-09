Chimay: (re)découvrir les services de l'hôpital

Désormais membre du groupe Humani, le Centre de Santé des Fagnes est l’unique hôpital belge à 40 kilomètres à la ronde et joue donc un rôle majeur et indispensable pour la santé et le bien-être de toute la population de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Caractérisé par sa taille humaine, l’hôpital de Chimay propose une offre de soins globale et adaptée aux besoins de la région. Il compte également des services médico-techniques complets avec un laboratoire, la radiologie, l’IRM ou encore la médecine nucléaire. Lors de la Journée des Entreprises, le public pourra rencontrer les équipes et différentes unités de soins, avec notamment la visite d’une salle d’opération, du service de stérilisation, du service de pédiatrie, du service d’imagerie avec l’explication de ses différentes machines (IRM, scanner, salle de contrôle,…) et les installations du service d’endoscopie. Les équipes de gériatrie, de maternité et des urgences accueilleront, quant à elles, les visiteurs autour de diverses animations ou stands d’informations et de prévention.