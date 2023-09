Partage d’idées entre conseils des aînés de Florennes, Walcourt et Philippeville

Le conseil consultatif communal des aînés de Walcourt souhaitait rencontrer ses homologues de Florennes et Philippeville pour partager des expériences. Cette rencontre a été organisée en présence d’une trentaine de conseillers des trois communes. Chaque président a été invité à partager une action réalisée par son conseil: une pièce de théâtre intergénérationnelle à Walcourt, l’installation de bancs et d’affiches racontant des anecdotes dans les villages à Florennes, et la récolte de souvenirs pour l’édition de la brochure "J’étais enfant en 40-45" à Philippeville. La matinée s’est poursuivie par un débat animé par le service Gérontopôle de la province de Namur.