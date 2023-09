Hommage aux maquisards de Senzeille

Au cours d’une balade d’une dizaine de kilomètres, les participants et participantes ont découvert, grâce aux explications de Tommy Delloge, animateur au syndicat d’initiative de Cerfontaine, comment le maquis s’est créé, les actions qu’il a menées, comment la résistance se structurait à l’époque et comment il a malheureusement été démantelé en février 1944.

Les maquisards de Senzeille étaient souvent très jeunes, issus de la classe populaire et ouvrière. On retrouve des ouvriers agricoles, des cheminots, des petits commerçants, des mineurs. Ils venaient des quatre coins de la Belgique, d’Arlon à Charleroi, en passant par Liège et Anvers. Leur histoire prouve que dans la lutte contre le nazisme et l’extrême droite, la résistance ne connaît qu’une seule langue, la solidarité. L’émotion était très forte quand une descendante de Julien Lehouck, le principal soutien logistique du maquis, qui a été pendu à Breendonk en février 1944, a pris la parole. Dépôts de gerbes devant le monument en souvenir des 12 maquisards pendus à Breendonk et de ceux qui ont perdu la vie en déportation. La commémoration s’est clôturée par une minute de silence en leur mémoire et sur le chant des partisans.