Une fête de la tomate à l’athénée

L’origine du projet est une activité maraîchère qu’Éric Bossart, conseiller en projets locaux et président de l’office du tourisme, a développée sur les hauteurs de Dinant avec une spécialisation dans les anciennes variétés de tomates cultivées en agroécologie, grâce aux bienfaits de la biodiversité renforcée et donc sans aucun intrant chimique quel qu’il soit. L’activité ayant pris fin après 3 ans, une nouvelle vie lui a été donnée, en visant une dimension pédagogique. Ainsi, en collaboration avec la commune de Doische, deux serres ont été rapatriées pour donner une nouvelle vie au projet: l’une à l’athénée royal de Doische qui comporte une section horticulture et l’autre au centre de formation EFT Charlemagne à Matagne-la-Petite pour personnes éloignées de l’emploi. Ensemble, ces deux institutions ont pris un numéro de producteur et travaillent environ 600 plants d’anciennes variétés de tomates, toujours en agroécologie.