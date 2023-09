Deux formules sont proposées: une en parcourant les 100 km en moins de 30 heures samedi et dimanche, et une autre connectée avec le parcours de la distance en 21 jours et "à son rythme" durant ce mois de septembre.

C’est la formule choisie par les participants inscrits pour le centre pour autistes adultes de Grandrieu.

À 4 jours de la fin du challenge, quelque 580 des 800 kilomètres avaient été parcourus par Floryse, Clément, Mattéo, Marie-Rose, Sophie, Manuella, Carole et une équipe de marcheurs du Centre André Focant composée de résidents et d’accompagnateurs.

Un centre résidentiel

Depuis 1989, le Centre André Focant est installé dans un bâtiment le long de la route reliant Sivry et Grandrieu.

Ce centre pour autistes adultes offre un service résidentiel à 37 adultes présentant des "troubles du spectre autistique". Une quarantaine de personnes forme l’encadrement des résidents.

Depuis sa création, le centre s’est agrandi pour un plus grand confort des résidents, par la construction de 2 bâtiments et la mise en place d’un jardin de détente.

Accompagnés par des éducateurs, les résidents participent à des activités extérieures comme l’hippothérapie, l’accompagnement de chiens, des sorties au restaurant, des marches pédestres et certaines animations locales.

Les responsables du centre organisent aussi diverses activités ouvertes au public extérieur comme la foire des pommes, une marche Adeps ou le marché de Noël.