Une académie, une maison d’édition et le Daily Bul

Laissons la parole au Doyen des Facultés Gastéropo-bulles, Willy Parfondry: "En 1953, Pol Bury, peintre, poète, sculpteur, et son complice l’écrivain et poète André Balthazar, trouvent évasion, distraction et inspiration à Montbliart dans la petite fermette qu’ils louent à Jules Delrue au n° 149 du Champ Benoît, aujourd’hui Chemin Lambotte. Ces citadins découvrent pêle-mêle la campagne, ses personnages, l’abbé Vigoureux, Joseph La Redoute, la boulette, les vaches, le pain français, les litres de gros rouge qui tache qu’ils vont chercher chez Madeleine à Eppe-Sauvage. En 1954," Palone Bultari"n’était pas que poète, il se fit aussi philosophe: ne lui manquait qu’une pensée pour l’occuper. Nous la lui offrîmes: la Pensée Boule allait naître. Restait à lui trouver un habitat. La petite maisonnette fut aussitôt baptisée pompeusement et avec beaucoup de faux sérieux: Académie de Montbliart et c’est en 2 CV qu’André Balthazar et Pol Bury la rejoindront les week-ends. C’est aussi là qu’ils désigneront Joseph La Redoute président d’honneur à titre posthume de l’Académie de Montbliart."

Pour les 60 ans, la Maison de Village de Montbliart est baptisée Salle Daily Bul et des panneaux contant l’histoire de l’Académie et du Daily Bul sont placés devant l’entrée. La Confrérie tient alors son premier chapitre.

Lors du prochain chapitre, on procédera à l’intronisation de 6 ramasseurs – cueilleurs après "le retour sur ses terres de Palone Bultari", les aphorismes revus par Michel Delhalle et la revue en images des anciens.

Rendez-vous de dimanche 24 septembre à la Salle Daily Bul (maison de village) à Montbliart à 14 h 30.