La mobilité douce s'invite dans les écoles de Ham-sur-Heure-Nalinnes

"Elles sont différentes pour les trois cycles du fondamental et, pour la 1re fois, nous avons créé des animations pour les élèves de maternelle", souligne Olivier Dandois, échevin de la Mobilité. Pour les élèves, la finalité de l’action est de leur faire découvrir les joies du vélo et de la trottinette. Pour les parents, l’ambition de l’opération est de les inciter à délaisser leur véhicule avec le concept des rues scolaires interdites aux voitures.

"Les animations sont adaptées en fonction de l’âge des élèves. Pour les accueils et les classes de 1re maternelle, il s’agit d’une histoire racontée sur le thème de la sécurité routière. Il y a aussi l’apprentissage des panneaux de signalisation les plus importants suivi d’une balade accompagnée de leur enseignant autour de leur école afin de visualiser ce qu’ils auront appris", informe notre interlocuteur.

Un gilet jaune personnalisé

Dans la cour de l’école, pour les enfants de la 2e maternelle à la 2e primaire, l’opération vise l’apprentissage du vélo, de la trottinette, de l’équilibre, de la sécurité, de la bonne gestion du freinage et du placement du casque ainsi que la sensibilisation au feu rouge/vert. Chaque élève de 1re et 2e primaire customise un gilet jaune qu’il gardera toute au long de ses années scolaires et qui pourra être utilisé pour toute activité extérieure. Une création originale qui permet de conscientiser les enfants à la sécurité et à la visibilité en rue.

Les élèves de 3e et 4e primaire réalisent un pare-soleil attirant l’attention sur la vitesse aux abords de l’école. Pour les plus grands (5e et 6e primaire), une balade vélo est proposée, sur base des points nœuds, au départ de chaque école, avec un ravitaillement et la distribution d’une collation à mi-parcours. Parmi les différents groupes, nous avons suivi les 32 élèves de l’école communale de Nalinnes-centre encadrés par une dizaine de vététistes.

Ces derniers ont emmené les enfants sur des routes de campagne, des sentiers boisés et des chemins agricoles. Les objectifs de la promenade étaient multiples: faire prendre un bol d’air aux enfants ou encore leur apprendre les règles de la sécurité routière. "C’est aussi leur donner le goût du vélo pour que de plus en plus d’élèves utilisent ce mode de déplacement pour rejoindre leur école par des chemins sécurisés, raison pour laquelle les balades sont concentrées autour de chaque implantation scolaire", conclut Olivier Dandois. Malgré un vent soutenu, quelques montées et deux chutes, les 32 élèves ont tous bouclé le parcours de 13 km concocté par Philippe Marlair.