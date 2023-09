Ham-sur-Heure-Nalinnes rend hommage aux exécutés de Borgnéry

"Il y a 79 ans, après la libération de notre territoire par les troupes américaines, on découvrait ce lieu où étaient plantés quelques poteaux d’exécution le long de la falaise. Quelque temps après, on apprenait que 27 résistants de la région de Charleroi y avaient été exécutés durant le second conflit mondial parce qu’ils avaient osé s’opposer au régime dictatorial de l’Allemagne nazie", rappelle Jean-Marie Berny.

En effet, dès la capitulation de l’armée belge le 28 juin 1940, des groupes de résistants se constituent dans le pays comme "la Légion Belge", le Mouvement National Belge, etc. Ces mouvements de résistance entament immédiatement des actions contre l’occupant comme la diffusion de presse clandestine, l’envoi de renseignements vers l’Angleterre, etc. La réaction ne se fait pas attendre et de nombreux résistants sont capturés, jugés et condamnés à des peines de différents ordres.

Être des passeurs de mémoire

Parmi les exécutés de Borgnéry, il y avait Albert Losa et Henri Weyers qui étaient responsables d’une section locale du Mouvement National Belge (MNB). Henri Weyers parvint à convaincre une vingtaine d’étudiants à le rejoindre fin 1941. "Parmi eux, il y avait un jeune homme de 19 ans, né à Marbaix-la-Tour le 25 juin 1922, qui venait de terminer ses études secondaires au collège du Sacré-Cœur à Charleroi", affirme Jean-Marie Berny.

Cet homme se fait arrêter par la Gestapo de Charleroi le 4 juin 1942 sur base d’une dénonciation. Il est condamné à 6 ans de travaux forcés par le tribunal de guerre de Charleroi. Après avoir transité par diverses prisons, il est libéré et renvoyé à Jamioulx le 28 février 1943 car il est atteint de tuberculose à un stade avancé. Il décède le 24 septembre malgré les traitements qui lui sont prodigués.

"Il s’appelait Yvan Gezels. Ses compagnons d’infortune furent condamnés à des peines diverses mais moins importantes. Voilà encore un exemple qui nous incite à ne pas oublier ou ignorer le courage, l’abnégation, la détermination des résistants à l’oppression dictatorial, les anonymes qui les ont aidés, mais aussi tous ceux qui ont subi les camps de concentration ou d’extermination. Soyons les passeurs de mémoire auprès des jeunes générations", conclut le président de l’ACSP.

Les autorités communales d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, de Gerpinnes et Charleroi ont ensuite déposé une gerbe de fleurs au Monument du Souvenir. Le schéma a ensuite été répété à la stèle du MNB située à quelques mètres. Le cortège patriotique a ensuite repris la route pour se rendre au château communal d’Ham-sur-Heure afin d’y partager le verre de l’amitié.