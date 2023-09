Des jeunes comédiens remplis de talent ont séduit le public à Fraire

Comme lors de chaque représentation, les musiciens de la fanfare d’Yves-Gomezée étaient de la partie pour agrémenter les scènes et animer entractes et changements de décors. La fanfare était dirigée par Pierre-Noël Latour.

Vingt-deux…

C’est le nombre de jeunes qui se sont produits ce week-end sur les planches de la salle communale de Fraire. Il s’agit d’un nombre assez important qui permettra, sans aucun doute, d’assurer la relève du cercle théâtral des adultes. Ces enfants et adolescents sont Alix et Margot Benseba, Thia Chauveaux, Marine Fernande, Marie Bouchat, Lylou Ghislain et Lylou Uyttebroeck, Lou Leroy, Théo Debiemme, Soline Demonté, Eva Hubert, Laly Henry, Viggo Laureys, Gabriel Hosselet, Lucas Van Orshaegen, Vicky Dobbelstein, Adrien Pinton, Théa Charbet, Anaïs Decrème, Aline Thérère, Lola Fourny et Laura Coclet.

Ce week-end théâtral n’aurait pu voir le jour sans l’aide d’une multitude de bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation des décors (Éric Hubert, Katia De Fechereux), le montage des décors (Jean Thomas, Éric Hubert, Valéry Ghislain, Thomas Uyttebroeck et Estelle Trottin), la régie sons et lumières (François Sépulchre et Marc Lorent), les scénarios et dialogues (Jean Thomas et Jacques Maurin), les poèmes en wallon (Brigitte Hosselet), la supervision du wallon (André Chanson), la réalisation de l’affiche (Hélène Javaux) et la confection du programme (Bruno Dobbelstein).