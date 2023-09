Chimay-Couvin: quel avenir pour le Centre de Santé des Fagnes avec HUmani?

La loi du 28 février 2019 sur les réseaux hospitaliers a abouti à un rapprochement entre l’Association Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut et du Sud namurois gérant l’hôpital de Chimay et l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi. Mais il est vite apparu qu’une intégration totale en une seule intercommunale serait plus avantageuse.

Cette structure unique, intitulée HUmani, a été portée sur les fonts baptismaux, jeudi soir, lorsque la fusion entre AIHSHSN et ISPPC a été votée en assemblée générale extraordinaire. Et ce vendredi matin, le nouveau-né était présenté, à Charleroi, devant un panel de responsables politiques et du monde médical.

"L’union fait la force !", ont lancé Daniel Vanderlick et Willy Decuir, les présidents des deux anciennes intercommunales. En rassemblant nos médecins et nos personnels, nous renforçons les soins de santé dans nos régions." Et d’insister sur le fait que le Centre de Santé des Fagnes pourra désormais s’appuyer sur une structure solide comptant1 506 lits avec six sites hospitaliers (Hôpital Civil Marie Curie, CHU André Vésale, Hôpital Léonard de Vinci, Hôpital Vincent Van Gogh, Centre de Santé des Fagnes, Clinique Léon Neuens), sept polycliniques dont celles de Couvin et Philippeville, des crèches, des maisons de repos, des services d’aide à la jeunesse…

Un pilier indispensable

"Dans cet ensemble, le CSF est un pilier indispensable pour la santé publique dans la Botte et le sud-Couvinois, a insisté le Dr Frédéric Flamand, directeur général du pôle hospitalier & soins de santé. Nous allons développer l’activité sur chacun des sites d’HUmani, tout en respectant leurs spécificités. Il est impératif de renforcer les missions hospitalières de proximité du site de Chimay. L’objectif est de fournir à la population de la Botte et du Sud namurois un panel de soins de qualité."

Chimay gardera ainsi son caractère d’hôpital de proximité et de première ligne, en synergie avec les autres sites hospitaliers pour les cas les plus lourds. Ces derniers mois, des améliorations ont été apportées: renfort en gériatrie, liste des gardes désormais complète, continuité des soins, projets transfrontaliers…

Des développements futurs ont été annoncés pour le CSF avec l’ouverture de 20 lits de revalidation locomotrice et d’un hôpital de jour gériatrique. L’activité ambulatoire chirurgicale sera renforcée, ainsi que les urgences. Concernant la maternité (actuellement fermée jusque fin de l’année), les responsables d’Humani ont réaffirmé leur "volonté forte de maintenir un pilier mère-enfant à Chimay".

"Nous sommes en discussions à ce sujet et sur d’autres projets de coopération sanitaire transfrontalière avec l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France et les centres hospitaliers de Fourmies, d’Hirson et de Valenciennes", insiste encore le Dr Frédéric Flamand. Les gens doivent pouvoir accoucher près de chez eux en toute sécurité."

Emploi maintenu

Cette fusion avec Humani aura-t-elle des conséquences sur l’emploi au sein du CSF ? "Il n’y a pas de plan caché de désengagement, rassure Michel Dorigatti, le président du comité de direction HUmani. La création de la nouvelle intercommunale n’implique aucun plan social. Le personnel de l’ex-ISPPC et de l’ex-AIHSHSN verra l’emploi maintenu. Chacun conserve ses conditions de travail actuelles. Les équipes de Chimay vont même bénéficier d’un réajustement au niveau social par rapport au personnel des autres sites, entre autres avec l’octroi de chèques-repas à partir d’octobre."