Quelle politique sociale au CPAS de Philippeville?

Lors du dernier conseil communal de Philippeville, Georges Ducoffre (MR), président du CPAS, a présenté les comptes de son institution pour l’année 2022. A l’ordinaire, 12 377 769 € de recettes dépassent les 11 625 699 € de dépenses, ce qui permet au centre de dégager un boni budgétaire de 752 069 €, soit près de 450,00 € de plus qu’en 2021. Le compte extraordinaire comptabilise quant à lui 1 307 731 € de dépenses. Au vote, Vincent Dujardin (Écolo) s’abstient, en lançant une formule plutôt choc: "Je trouve qu’il n’y a pas de politique au CPAS". L’élu explique son propos en pointant un manque de politique sociale ambitieuse avec des projets concrets d’envergure qui montreraient clairement la volonté de la majorité en la matière. Un constat vivement contesté par Georges Ducoffre. Le président reconnaît qu’une part non négligeable du budget est consacrée à l’entretien et la rénovation de l’existant, mais c’est là une saine gestion du patrimoine. Cela n’empêche pas le CPAS de développer des projets de plus grande ampleur, en réponse aux besoins de la population, ajoute-t-il en mettant en avant le dernier en date: "Quand on crée 20 places de crèche supplémentaires, croyez-moi cela n’a rien d’un petit dossier". L’élu de la majorité a également rappelé la nécessité de veiller à ne pas plomber les finances communales dans une période difficile pour tous les pouvoirs locaux. Au compte 2022, l’intervention communale s’élevait à 1 490 000 €, soit 100 000 € de plus qu’en 2021.