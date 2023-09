Plus de 200 Cocx et véhicules dérivés sur la place de Mariembourg (photos)

Trois passionnés reprenant une ancienne animation

Bryan Demasy, Fabian Bouserie et Stacy Deschamps, passionnés de Coxs, ont repris une ancienne animation abandonnée en 1999, à savoir le rassemblement de véhicules coccinelle et dérivés (vans, fun cup…). L’édition 2022 avait été satisfaisante mais sans plus. "Cette année, toutes les conditions favorables étaient réunies et cela s’est ressenti au nombre d’inscriptions et participation aux différentes animations", nous informe M. Demasy. Des prix ont été remis aux dix plus beaux véhicules, ainsi qu’un prix spécial.

Les Cocxs en balade

Les organisateurs avaient préparé différentes animations afin que les invités puissent joindre l’utile à l’agréable. Notons, entre autres, une balade dans la région en collaboration avec le club des Bias Roleus pour le cadre sécuritaire, le Cocx poussette, le passage de la bascule pour tester l’équilibre, monter/démonter un moteur en un temps record, le jeu des 1000 bornes… Un stand mémorial invitait les nostalgiques, à côté d’un véhicule fun cup ; un simulateur proposait aux plus téméraires de se mettre au volant de ce genre de bolide ; la présence d’un Cocx dragster. La brocante aux bonnes pièces a attiré son lot d’amateurs. Les vans donnaient un air nostalgique de liberté. Enfin, pour un souvenir, il y avait un photomaton avec une Cocx fabriquée en bois. Un camping était proposé à ceux qui désiraient rester sur place, ainsi qu’une soirée années 80-90. Les enfants n’étaient pas oubliés avec le château gonflable.

Un retour gagnant pour cette ancienne animation qui, espérons-le, se réitérera l’an prochain avec, peut-être, d’autres véhicules venant de plus loin encore, preuve que la Cocx mania est de renommée mondiale.