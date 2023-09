Morgane Lapôtre quitte le collège de Viroinval… ou pas

L’échevine a salué ses pairs, en mentionnant toutefois que "lorsque la carapace craque, et que l’épanouissement et la sérénité ne sont plus au rendez-vous, vous finissez par comprendre que ce métier n’est pas fait pour vous. C’est là qu’arrive le moment opportun de trouver une nouvelle orientation professionnelle."

Non au pacte de majorité

Personne n’a refusé sa démission. Mais le deuxième point de l’ordre du jour consistait en l’approbation d’un avenant au pacte de majorité, pour décider de réduire le nombre d’échevins d’une tête, de six à cinq personnes. Les compétences de Morgane Lapôtre sont en effet réparties entre ses collègues bourgmestre et échevins.

Cette décision-là, par contre, n’a pas été approuvée par l’opposition. Et le point a été refusé, puisque l’opposition est majoritaire… Le groupe Pour a expliqué son refus:

– En ne remplaçant par Morgane Lapôtre, la répartition 1/3 – 2/3 entre les sexes n’est plus respectée au sein du collège.

– Delphine Lebon, qui a été exclue officiellement du groupe Viroinval Autrement, pourrait la remplacer en tant qu’échevine. Jean-Marc Delizée cite l’article 1123/1 du code de la démocratie: "Lors de l’exclusion d’un conseiller de son groupe, pour l’application du présent article et de l’article L1123-14 (sur les motions de méfiance), ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté" À ce titre, Delphine Lebon pourrait prétendre au poste, dit-il. "Le député Eddy Fontaine posera la question au ministre des Pouvoirs locaux", annonce-t-il.

– "Approuver un avenant au pacte de majorité n’a aucun sens, ajoute-t-il, puisque la majorité n’existe plus depuis trois ans !" Le groupe Pour ne veut donc pas "compléter" une minorité pour lui permettre de voter un pacte de majorité.

– Enfin, la répartition des compétences entre les échevins interpelle l’opposition: "Baudouin Schellen à l’enseignement, ça nous pose un problème, sachant que tu as beaucoup d’engagements dans le réseau concurrent. Cela ne pose-t-il pas un souci déontologique ?" Jean-Marc Delizée évoque aussi la reprise des compétences majeures par les élus de RéCit, "qui va dépecer V.A.", dit-il.

La réponse du bourgmestre reste immuable. Baudouin Schellen regrette les calculs d’apothicaire et fustige l’attitude politicienne de ses opposants. Il relativise étonnamment la question de la parité, "dans un monde où des citoyens ne savent pas quel sexe choisir".

Delphine Lebon (indépendante), elle, prend ensuite la parole pour "déplorer cette triste débandade. La valse des premiers échevins reprend son cours pendant que, dans le même temps, un autre échevin module son soutien à ses collègues au gré de ses petits intérêts. La minorité perd encore en légitimité et en crédibilité."

Morgane Lapôtre rit puis s’exclame "Tu n’as pas honte ?" lorsque Delphine Lebon, qui a lâché la coalition il y a trois ans, déclare: "Je pense évidemment aux lecteurs de V.A. qui devaient espérer un peu plus de ténacité de son canal historique."

Regrettant aussi la perte de la parité au sein du collège, Delphine Lebon a fustigé à son tour la reprise de l’Enseignement par le bourgmestre, parlant de "mainmise de ta famille sur l’enseignement à Viroinval."

On le constate, les élus de Viroinval s’étriperont jusqu’au bout durant cette majorité.

Une proposition constructive

Une lueur cependant, peut-être à la faveur de l’approche des élections: après le vote négatif sur le pacte de majorité, Jean-Marc Delizée fait une proposition. "Vous aurez compris que voter un avenant au pacte de majorité dans ces circonstances n’est pas possible pour nous. Mais par contre, nous pourrions approuver une simple délibération du conseil, réduisant le nombre d’échevins au collège, de six à cinq."

Baudouin Schellen pense que la chose n’est pas possible légalement. Jean-Marc Delizée, au contraire, dit avoir vérifié la légalité de l’opération.

Le bourgmestre salue cette proposition constructive en annonçant que l’administration vérifiera la légalité d’une telle délibération qui permettrait à Viroinval d’éviter de financer pendant plus d’un an une échevine qui a démissionné.

Car là est l’enjeu: pour l’instant, Morgane Lapôtre a démissionné, mais elle n’a pas quitté le collège puisque le pacte de majorité n’est pas modifié. Elle continuera donc à être payée sans travailler pour sa commune !

"Il est pourtant hors de question que je sois une échevine fantôme", réagit-elle.