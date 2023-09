L’aérodrome de Cerfontaine ferme à nouveau

"Suite à la faillite de la SA EBCF et à la fermeture brutale de l’aérodrome de Cerfontaine fin mai 2023, la Sowaer a repris de manière inopinée la gestion du site, explique la société wallonne des aéroports. Grâce à une parfaite coordination avec les clubs et les utilisateurs, tout a été mis en œuvre pour assurer la réouverture de l’aérodrome de Cerfontaine en date du 21 juillet dernier, à la plus grande satisfaction de tous.

Néanmoins, sur base des conventions, il incombait à la SA EBCF d’entreprendre des démarches en vue du renouvellement du permis d’environnement arrivant à échéance en septembre 2023. Aussi, dès l’annonce de la faillite, la Sowaer a immédiatement repris à son compte les procédures qu’aurait dû entreprendre la SA EBCF et vient de déposer la demande de renouvellement. Cette demande porte sur le maintien actuel des activités pour une durée de 20 ans et la construction d’un abri pour l’entreposage de l’outillage.

Réuni ce jeudi 21 septembre, le conseil d’administration de la Sowaer a pris acte du dépôt de la demande de permis."

À Spa, en 2013, la Sowaer avait été condamnée à des astreintes vis-à-vis des utilisateurs de l’aérodrome local si elle ne maintenait pas l’outil ouvert, malgré l’absence de permis. Il semble qu’ici, la société wallonne ne prenne pas la même décision: "Après avoir analysé les potentiels risques juridiques et compte tenu du statut de société publique de la Sowaer, le conseil d’administration a préféré suspendre les activités aéronautiques durant la période d’instruction administrative du permis.

Dès lors, à partir de ce 21 septembre, tous les atterrissages sont interdits sur le site. Les décollages restent autorisés jusqu’à ce dimanche 24 septembre pour permettre aux utilisateurs de déplacer leur appareil vers un autre aérodrome. L’ensemble des utilisateurs a été informé sur-le-champ de la décision."

Compte tenu du délai d’instruction de ce permis, la Sowaer espère reprendre les activités au début de l’année 2024. Sauf si des riverains venaient à prolonger les procédures en contestant ce renouvellement du permis ?