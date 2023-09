Les moines de Lobbes et d’Aulne ainsi que les habitants proches se retranchent dans le château de Thuin, mais le prieuré d’Aulne est saccagé par ces barbares.

Cette partie de l’histoire thudinienne est trop souvent oubliée, et c’est ainsi l’occasion de découvrir ou se souvenir de ces époques tourmentées.

Lorsqu’on visite l’abbaye, on ressent encore ces faits historiques présents dans ces lieux où peuvent naître passion, imagination ainsi qu’interprétation. Lors de cette reconstitution d’époque, on retrouvera des artisans, céramistes, forgerons, bijoutiers, travailleurs du cuir… et bien sûr des compagnies de médiévistes.

Tout au long du week-end et sur le site des ruines de l’abbaye, on profitera d’un marché médiéval, d’un stand photo, de grimages… Saynètes, contes et spectacles d’époque plongeront le visiteur dans une ambiance typique du Moyen Âge.

L’entrée est gratuite. Ouvert le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18 h.