Conversation autour du journalisme à la bibliothèque de Thuin

Écouter Marcel Leroy et Pierre Dejardin et le temps suspend son vol. À moins qu’il ne l’accélère, c’est selon. Les deux hommes sont journalistes. Le premier a roulé sa bosse un peu partout signant des "papiers" dans les pages du Journal de Charleroi, de Nord Éclair, du Soir et dans bien d’autres publications. Avec son style direct, simple et généreux, sa plume inspire et fascine tant il s’émerveille de ce qu’il décrit. Un exemple pour les générations de jeunes journalistes. Le second fut correspondant durant de nombreuses années au Rappel, puis à l’Avenir.