Beaumont: l'exposition Rwanda 94 encore accessible ce week-end

C’est ce vendredi en début de soirée qu’a été inaugurée à la salle du Centre Culturel de Beaumont une intéressante exposition: Rwanda 94: comprendre l’incompréhensible. On la doit entre autres à Vie-Esem et elle permet de retracer l’histoire du Rwanda depuis l’époque précoloniale jusqu’aux lendemains du génocide des Tutsi. Près de 30 ans après ce génocide, il était important pour les organisateurs de se souvenir de ce qu’il s’est passé entre avril et juillet 1994 et de comprendre les mécanismes qui y ont mené.