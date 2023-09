Les Couvinois fêtent le vélo, dimanche

La festivité débute déjà ce jeudi 21 septembre par la projection d’un film "Félix et Chépa", de Matthieu Fournier. Ce reportage de la télévision suisse raconte les pérégrinations d’un jeune Suisse et de sa poule, à vélo. Une histoire touchante à découvrir au centre culturel, sur réservation au 0497/466 282 (5 euros). Le court-métrage "Côtelette, rencontre inattendue sur la route de la soie" de et avec Stéphanie Couvreur et Claude Pergidou sera aussi diffusé.