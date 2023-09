Hôpital de Chimay: le choix de la raison en faveur d’Humani

Il poursuit: "Depuis plusieurs années déjà, l’hôpital éprouvait de plus en plus de difficultés à remplir correctement sa mission".

Il avance pour cela deux raisons principales: la difficulté de recruter des médecins pour le seul site de Chimay et l’argument financier: "C es dernières années, le Centre de santé des Fagnes a vécu sur ses provisions, mais elles sont aujourd’hui totalement épuisées"."

Une seule intercommunale

Le président de l’AIHSHSN, l’intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et Sud-Namurois, jusqu’à son absorption ce 21 septembre, le confesse: "Pour être de bon compte, au départ, on ne parlait pas de fusion mais bien de constituer un réseau 100% public Charleroi-Chimay, les deux intercommunales continuant à exister. Mais au fil du temps et des collaborations, il s’est avéré qu’une intégration totale au sein d’une seule intercommunale présentait plusieurs avantages". Demain, les médecins seront recrutés pour l’ensemble de ses sites par le réseau HUmani, ce qui devrait permettre de les faire travailler plus facilement sur Charleroi et sur Chimay, "cela annule la difficulté des rémunérations de médecins exerçant pour deux structures différentes". D’un point de vue financier, il avance que "l’intégration et la réorganisation des services devraient permettre d’obtenir de meilleurs résultats financiers, voire d’arriver à l’équilibre". Willy Decuir assure enfin que "la crainte de ce que certains ont appelé"le dépeçage"de Chimay n’a plus de sens dans une structure fusionnée. Au contraire, HUmani a intérêt à ce que tous ses sites fonctionnent au mieux pour contribuer à de bons résultats communs".

Pas tous convaincus…

"Notre groupe s’est toujours opposé à la décision de rejoindre l’ISPPC au détriment de l’hôpital Jolimont-Lobbes", soutient Olivier Recloux, chef de file du groupe IC. "Dès le départ, nous suspections une future fusion. Cette crainte s’est bien concrétisée". Il poursuit son argumentaire en évoquant la situation actuelle du Centre de Santé des Fagnes, dont, par exemple, la fermeture de la maternité vient d’être prolongée jusqu’à la fin de l’année. "Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur le devenir des services tels que la pédiatrie, la cuisine, le nettoyage, après cette fusion par absorption".

Quel avenir ?

"De quoi sera fait l’avenir ? Comme je dis parfois en boutade, il n’y a que les politiciens qui sont capables de garantir celui-ci" reprend Willy Decuir. Revenant sur le rapprochement envisagé avec Jolimont-Lobbes, il répond: "l e projet premier était de rassembler Lobbes et Chimay dans un nouvel hôpital à Beaumont. Là, directement, on fermait Chimay". Il termine: "Pour conclure, j’ose dire qu’aujourd’hui, on ne peut plus se passer de l’ISPPC, mettre fin à notre collaboration avec l’Intercommunale HUmani aurait des conséquences catastrophiques. Non seulement, on passerait pour des guignols en faisant marche arrière, mais ce serait complètement suicidaire !". Une conclusion que partage Jean Furnémont, élu IC membre de l’Intercommunale: "Si on devait sortir aujourd’hui, on est mort. Je voterai pour, par raison et non de cœur".

Après ses partenaires de Chimay, Couvin et Froidchapelle, le conseil communal de Momignies vote pour le projet de fusion absorption, 11 voix pour et 4 contre.

Ce 21 septembre, l’Intercommunale hospitalière de Chimay sera définitivement absorbée au sein du réseau HUmani.