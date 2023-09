Des bourses pour booster la mobilité en Entre-Sambre-et-Meuse

Dernière en date: un appel à projets lancé par les Fondations Chimay-Wartoise et Cyrys (fondation d’utilité publique à visée philanthropique), associées respectivement aux ASBL Mobilesem et Mobilisud. Ces organismes travaillent sur des territoires aux caractéristiques très similaires. Ils font face aux mêmes défis et enjeux de développement.

Dans ce cadre, ils souhaitent booster et accompagner les projets de terrain qui renforcent l’accessibilité des services et l’autonomie des personnes dans leur zone respective. Il s’agit des douze communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse pour la Wartoise et des communes d’Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir pour la Fondation Cyrys. À la clé: dix bourses de maximum 10 000 €. Les dossiers, qui doivent être rentrés au plus tard le 20 octobre, doivent permettre une mobilité plus inclusive, favoriser les usages partagés de la voiture ou encore déployer des solutions en faveur des modes de mobilité douce…

Vélobus et hippobus

Plusieurs exemples de projets sont cités: garage ou taxi solidaire ; actions d’animation et de sensibilisation à la mobilité ; usage partagé de la voiture (covoiturage, auto-stop sécurisé, mutualisation de véhicules) ; ramassage scolaire non motorisé type vélobus, pédibus ou hippobus ; mise à disposition de flottes de vélos ; réparation des vélos ; relocalisation des services dans les villages ; services itinérants ; distributeurs de produits locaux ; espaces partagés…

L’appel est lancé auprès des indépendants, TPE, PME occupant un maximum de 10 personnes, ASBL, coopératives à finalité sociale, institutions actives dans le secteur de l’insertion sociale et de l’économie sociale et solidaire. Les écoles fondamentales et secondaires de tous les réseaux, CEFA et écoles de promotion sociale peuvent aussi être candidat. En revanche, les CPAS et les pouvoirs publics ne sont pas visés.

L’annonce de la recevabilité ou non des dossiers à l’ensemble des candidats s’effectuera le 16 novembre. À noter que la bourse de 10 000 € pourra s’inscrire en complément de tout autre dispositif de soutien public ou privé. Les candidats peuvent rentrer leur dossier via le site Internet de la Fondation Wartoise dédié à cet appel: https ://www.chimaywartoise.be/appels-a-projets/mobilites-innovantes-en-milieu-rural/

Pour tout renseignement: info@wartoise.be.